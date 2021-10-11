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قيس سعيد: التحدي الأهم الآن إنقاذ الدولة من المتربصين في الداخل والخارج

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قيس سعيد: التحدي الأهم الآن إنقاذ الدولة من المتربصين في الداخل والخارج قيس سعيد: التحدي الأهم الآن إنقاذ الدولة من المتربصين في الداخل والخارج

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن البلاد تعيش لحظات تاريخية صعبة لكن الإصرار، لافتًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الحالية «إنقاذ الدولة من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج».

وأضاف الرئيس التونسي بعد تأدية وزراء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، الإثنين، أن التشكيلة الوزارية «سننجح في هذ المرحلة بإخراج تونس التي تتسع للجميع من الوضع والمحنة التي انزلقت إليها». وأكد أنه يعمل على مكافحة المنظمة القائمة منذ سنوات والتي سعى الشعب إلى إسقاطها.

كما اعتبر أنه «من أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة إنقاذ الدولة من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج، ومن براثن الذين يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة لمراكز النفوذ أو الأموال العمومية«، مشددًا على أن»السلطة ستفتح كل الملفات دون استثناء، وستحبط ما يخطط له«.

وفي رد على الانتقادات التي طالت تأخره في تشكيل الحكومة، أكد أن هذا الأمر شأن داخلي سيادي، مشددا على أهمية تعيين امرأة على رأس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، انتقد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي دون أن يسميه، عبر تأكيده أن "البعض في الخارج سعى إلى تعكير العلاقات مع فرنسا".

كما قال: «تسلمت تقارير عن محاولة البعض تشويه العلاقة مع باريس».

ويشار إلى أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الماضي إجراءات استثنائية حلت البرلمان وعلقت عضوية نوابه، كما حل الحكومة السابقة.

المصرى اليوم

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