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قال المهندس عبدالرحيم يحيي محمد، معاون وزير الموارد المائية والري، الاثنين، إن مصر تعتمد على 97% على المياه المشتركة مقارنة بأن إثيوبيا تعتمد بنسبة صفر بالمائة.

وأشار معاون وزير الموارد المائية والري خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بحديقة عفله بالقناطر الخيرية، إلى أن مصر لديها نهر وحيد، مقابل ما تمتلكه إثيوبيا وعددها 12 نهرًا، لافتًا إلى أن نصيف الفرد من المياه في مصر 570 متر مكعب في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، أي أن الفرد في إثيوبيا نصيبه عشرات أضعاف مصر.

وشدد يحيي على أن الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتبية جميع المتطلفات، موضحًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية وتوعيرة المياه والوعي والتمويل والتشريعات.