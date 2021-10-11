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أندية الفتاة والمرأة في الشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض تراثنا

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أندية الفتاة والمرأة في الشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض تراثنا أندية الفتاة والمرأة في الشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض تراثنا

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية (في دورته الثالثة) والمُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021 بمركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة ،ولمنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة، شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها «تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس – بوسترات كروشيه – مصنوعات من الخرز– ميداليات من السيراميك – شنط من الجلد الطبيعي – كمامات كروشيه – مشغولات خياميه – حامل كروشيه وباسكت بخيط الكليم – مصنوعات من الجوخ- إكسسوارات وأعمال رسم على الزجاج -طباعة على القماش- زهور- التريكو والمنتجات البيئية».

يذكر أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الثالثة، يُشارك فيه أكثر من 1500 عارض، من بينهم عارضون من دول الإمارات ،والأردن، والسودان، ويضم منتجات 20 عارضاً من المشاركين بقرى حياة كريمة، وجناحاً لمصنع المستنسخات الأثرية وآخر لذوي الهمم، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك القاهرة الشريك الإستراتيجي للمعرض، و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة ،والتضامن الإجتماعي ،والسياحة، والتعليم العالي.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل، وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية، والثقافية ،والترفيهية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية ،والثقافية، والصحية، وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات، واستثمار أوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

المصرى اليوم

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