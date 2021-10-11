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حقيقة وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية

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حقيقة وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية حقيقة وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الاثنين، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة للفيروس.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا أو مخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكل محافظات الجمهورية، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، كما تتوافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي بشكل طبيعي، ويوجد مخزون استراتيجي كافٍ منها لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

وفي سياق متصل، يتم تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري، حيث وضعت اللجنة العلمية لمكافحة الإصدار الخامس من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وتم إضافة دواء جديد قائم على الأجسام المضادة، مع الإبقاء على الأدوية التي أثبتت فعاليتها ومنها مضادات الفيروسات التي تضم المادة الفعّالة «فافيبيرافير»، كما يجري مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دوري، وكذلك مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتوفرة بها، ومراجعة معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، والعمل على سرعة توريد أي نواقص في تلك المستلزمات إلى المستشفيات على الفور.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

May be an image of ‎text that says '‎العرية فورة رناسه مجلس الوزاة المركز الإعلامى شائعات << وجودعجزفى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية تزامنا مع الموجة الرابعة للفيروس حقائق << وزارة الصحة :والسكان: غير صحيح, ونؤكد على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات ،الجمهورية والتى يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا ماتتوافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى بشكل طبیعی ويوجد مخزون ستراتیجی كاف منها لعدة أشهر قادمة ونشددعلى وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومى لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها Minstiy الصحة l وذادة لصحة والسكان‎'‎

المصرى اليوم

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