مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الأول من كراسات في الخطوط

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أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد الأول من كراسات في الخطوط بعنوان «تاريخ ونقوش الأنباط في شرق دلتا النيل».

تأتي فكرة «كراسات في الخطوط» في إطار تشجيع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة على نشر إنتاجهم البحثي من خلال توفير منبر أكاديميّ متميز، كذلك تأتي لتؤكد على تنوع أوعية النشر العلمي المحكم مما يساهم في تسهيل مهمة الباحثين في اختيار الوعاء المناسب لنشر إنتاجهم البحثي.

ويقدم هذا العدد دراسة متميزة وفريدة من نوعها تحت عنوان «تاريخ ونقوش الأنباط في شرق دلتا النيل»، والتي قام بإعدادها الدكتور محمود سالم غانم، وهو من المتخصصين في مصر في قراءة وتحليل النقوش النبطية، ويعمل حاليًّا كبير مفتشين بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وقام الباحث من خلال العمل الميداني بإلقاء الضوء على ماهية الأنباط في مصر من خلال دراسة تحليلية لُغوية لمجموعة من النقوش النبطية، التي رُصدت في تل آثار الشقافية الواقعة في شرق دلتا نيل مصر، وتل آثار السليك في منطقة خليج السويس، ومنطقة آثار أم دمرانة في غرب خليج السويس.

ودلل الباحث على العلاقات الوطيدة بين مملكة الأنباط ومصر القديمة؛ عندما دلل على أن الأنباط قد اتخذوا من قرية «الشقافية» بشرق الدلتا، مقرًا لهم، مارسوا فيها حياتهم الدينية والاجتماعية وأنشطتهم التجارية في شرق دلتا النيل ومنطقة خليج السويس، وكان منها نقل السلع التجارية من الشرق إلى بقية الأراضي المصرية وغرب إفريقية. لذلك تؤكد هذه الدراسة على أن الظهور العربي في مصر، سبق الفتح العربي الإسلامي لها بسنوات طويلة، فالعلاقات المصرية العربية علاقات راسخة الجذور من زمن بعيد. وما الأدلة الأثرية التي نجدها في شبه الجزيرة العربية من نقوش ولقى أثرية إلا دليل على العلاقات بين مصر القديمة وشبه الجزيرة العربية.