أخبار عاجلة

وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً -
"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه -
مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني -
الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته -
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي -
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون -
عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها -
صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تشريعية الشيوخ»: إستراتيجية «النيابة العامة» للتحول الرقمي نقلة تاريخية

Print
«تشريعية الشيوخ»: إستراتيجية «النيابة العامة» للتحول الرقمي نقلة تاريخية «تشريعية الشيوخ»: إستراتيجية «النيابة العامة» للتحول الرقمي نقلة تاريخية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن إعلان المستشار حماده الصاوي النائب العام، إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي تعتبر بمثابة نقلة تاريخية وحضارية في مواكبة التقدم العلمى، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بأداء النيابة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فضلاً عن تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة باستخدام التحول الرقمي في إطار رؤية 2030.

وأضاف «فرج»، أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة، وهو ما تم رصده من خلال توجهات الرئيس عبدالفتاح ، خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة، لافتًا إلى أن الدولة أخذت خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي الأساس فيها هو البنية التحتية الرقمية، واتجهت لتتبع منابع الفساد والقضاء عليها، عن طريق إلغاء التعاملات المالية واستبدالها بالتعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى أن هذه التعاملات تساعد على انتظام العمل، كما انه يعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية مع المواطنين.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن التحول الرقمي في النيابة العامة ليس استخدام التكنولوجيا فقط ولكنه وسيلة للوصول إلى غاية وهي تسهيل الإجراءات على المواطنين، مضيفًا أن تداعيات جائحة جعلت الدولة المصرية تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذي أدى إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتكون مركزًا إقليميًا للبيانات والمعلومات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون

الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون

وزيرة التضامن تطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا غدا

وزيرة التضامن تطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا غدا

المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا

المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا

مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات