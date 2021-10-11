قيس سعيد: «25 يوليو» ليس انقلابًا.. وما اتخذته وفقًا للدستور

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نفى الرئيس التونسى قيس سعيد، أن يكون 25 من يوليو انقلابًا، محذرًا «كل من تسول له نفسه في التعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم».

وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمته في مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية، الإثنين، أن «لدى تونس القدرة على إحباط ما قد يخططون له في قادم الأيام، مضيفا: هناك من يصور الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون 25 يوليو انقلابا؟، وما اتخذته مبني على الدستور».

وتابع الرئيس التونسي بالقول: «أن الإيمان بالنجاح والإصرار عليه هو ما يجمع الحكومة الجديدة، متابعا:»نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات، ونعمل على إخراج تونس من وضعها.. وأتوجه في البداية بخالص الشكر إلى السيدة نجلاء بودن على قبول تحمل هذه المسئولية الثقيلة في هذه الظروف الصعبة كما أشكر كل أعضاء الحكومة على قبولهم بتولى المسئولية داخل الدولة كل في قطاعه، ومن أكبر التحديات التي نباشرها بنفس الإرادة الصلبة والعزيمة القوية لإنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل أو الخارج«.

وتابع: «نواجه من يعتقد أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية أو قسمة للمراكز.. سنفتح كل الملفات ولا نستثنى أي ملف ولا فضل لأحد على أحد، لا مكانة لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب.. لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير.. وسرقوا مقدرته وحولوا الأمل إلى يأس.. ولكن أنى على يقين من أننا سنعبر معانا من اليأس إلى الأمل، ومن الإحباط إلى العمل.. لقد مرت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير.. وسالت الدماء الطاهرة الغزيرة لمواجهة من تجروا على الدولة ومؤسساتها».

كان الرئيس التونسى قيس سعيد، أصدر قرارا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتجرى حاليا مراسم أداء اليمين.

في السياق ذاته حذر سعيد كل من تسول له نفسه في التعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم، مشددا على القدرة على إحباط ما قد يخططون له في قادم الأيام، مضيفا: هناك من يصور الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون 25 يوليو انقلابا؟، وما اتخذته مبني على الدستور«.

وعن أسباب التأخر في إعلان الحكومة، قال سعيد:«إننى تأخرت في تشكيل الحكومة وكأن المشكلة في تشكيل الحكومة، مضيفا:»بعض الدول لديهم كتاب دولة وليست لهم حكومات وتونس لم تكن لها حكومة حتى 1960«.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه اتخذ قرار التدابير الاستثنائية بنفسه وبينه وبين ربه بعد أن استنفد جميع المحاولات.

وعرض الرئيس التونسي صورا من الاشتباكات التي دارت داخل مجلس النواب، معلقا: نسوا الدماء..نسوا ما حدث في هاتين السنتين اللتين مرتا دون أن يفعلوا أي شئ سوى المصادقة على بعض المعاهدات و3 مشاريع قوانين لم ينفذ منها شئ«.

وأضاف سعيد: يطالبون بالعودة إلى هذه الأوضاع التي كانت قائمة، عنف ودماء وسب وشتم وقذف داخل المجلس النيابي«.