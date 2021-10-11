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تعرف على أخر تعليمات كيروش للاعبي

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تعرف على أخر تعليمات كيروش للاعبي مصر تعرف على أخر تعليمات كيروش للاعبي

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اختتم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب المصري محاضرتة الفنية منذ قليل استعدادا لمباراة وليبيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر .

وشهدت المحاضرة تحديد التشكيل الرسمي لمنتخب مصر امام ليبيا ومن المنتظر اعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، كما طالب خلال الجلسة المدير الفنى لاعبيه ببذل قصاري جهدهم ونسيان مباراة برج العرب، وخوض مباراة اليوم كانها مباراة فاصلة ونهائي كأس.

كما حذر البرتغالى لاعبية من التوهان وغياب التركيز مع هجمات المنافس وعدم اتاحة الفرصة للاعبي ليبيا لامتلاك وسط الملعب وزمام المباراة.

المصرى اليوم

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