أخبار عاجلة

وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً -
"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه -
مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني -
الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته -
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي -
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون -
عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها -
صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

قفشة يرقص مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من زفافه

Print
قفشة يرقص مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من زفافه قفشة يرقص مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من زفافه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتفل لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، مع زميلهم محمد مجدي «قفشة»، داخل غرفة خلع ملابس القلعة الحمراء، وذلك قبل ساعات من حفل زفافه، الذي يقام غدا الثلاثاء، أمام منزله في مدينة كومبرة بمحافظة الجيزة.

نشر محمد محمود، لاعب وسط الفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، يظهر فيه نجوم الأحمر وهم يغنون لـ«قفشة».

وظهر اللاعبون في الفيديو وهم يغنون: «ارقص يا عريسنا»، وشاركهم قفشة بوصلة رقص مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، داخل غرفة خلع الملابس.

ويغيب محمد مجدي قفشة عن مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن «ضربة البداية» للأحمر، في بطولة أفريقيا النسحة الحالية؛ بسبب عقد قرانه.

ووجه قفشة الدعوة لكل أبناء بلدته كومبرة، لحضور حفل زفافه؛ إذ علق نجم الأهلي لافتات دعوة لأهلها في الشوارع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والدة «تلميذ مدرسة أكتوبر»: ابني راح بـ«المريلة» رجعلي في كفن (صور وفيديو)

والدة «تلميذ مدرسة أكتوبر»: ابني راح بـ«المريلة» رجعلي في كفن (صور وفيديو)

شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس (فيديو)

شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس (فيديو)

«أنا اسمي عمور».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بعد انتقاد أغنيته بمهرجان الجونة (فيديو)

«أنا اسمي عمور».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بعد انتقاد أغنيته بمهرجان الجونة (فيديو)

مصطفى محمد يفتتح أهداف جالاتا سراي بمرمى كونيا سبور في الدوري التركي .. فيديو

مصطفى محمد يفتتح أهداف جالاتا سراي بمرمى كونيا سبور في الدوري التركي .. فيديو