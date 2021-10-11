قفشة يرقص مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من زفافه

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احتفل لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، مع زميلهم محمد مجدي «قفشة»، داخل غرفة خلع ملابس القلعة الحمراء، وذلك قبل ساعات من حفل زفافه، الذي يقام غدا الثلاثاء، أمام منزله في مدينة كومبرة بمحافظة الجيزة.

نشر محمد محمود، لاعب وسط الفريق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، يظهر فيه نجوم الأحمر وهم يغنون لـ«قفشة».

وظهر اللاعبون في الفيديو وهم يغنون: «ارقص يا عريسنا»، وشاركهم قفشة بوصلة رقص مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، داخل غرفة خلع الملابس.

ويغيب محمد مجدي قفشة عن مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن «ضربة البداية» للأحمر، في بطولة أفريقيا النسحة الحالية؛ بسبب عقد قرانه.

ووجه قفشة الدعوة لكل أبناء بلدته كومبرة، لحضور حفل زفافه؛ إذ علق نجم الأهلي لافتات دعوة لأهلها في الشوارع.