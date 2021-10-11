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شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة

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أضْفت جمالًا على المواقع الموضوعة بها وصُبغت بألوان بعضها قاتم قد يشكل خطرًا

شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة

شرعت الجهة ذات العلاقة في استبدال الصبات الخرسانية المتعارف عليها منذ عقود، بكور خرسانية دائرية الشكل في عدد من شوارع العاصمة المقدسة.

ويأتي استخدام هذه الكور الخرسانية لتقليل التشوه البصري الذي كانت تُحدثه الصبات الخرسانية بسبب كِبَر حجمها وارتفاعها الذي يقارب المتر تقريبًا.

وأضفت الكرات الخرسانية المستبدلة، جمالًا على المواقع التي وُضعت فيها، وصُبغت بألوان بعضها قاتم، قد تُشكل خطرًا على قائدي المركبات وذلك لعدم وضوحها في الأماكن التي قد تقل الإنارة فيها؛ إذ لو تم صباغتها بألوان فسفورية تكون أكثر وضوحًا، كما سهلت على المشاة وقائدي الدراجات المرور من بينها.

وثقت "سبق" بعضًا من تلك المواقع التي استُبدلت بالكرات الخرسانية بدلًا من الصبات المعروفة والتي بدأت في الاختفاء من الشوارع.

شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة

شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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