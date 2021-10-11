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"الربيعة" يثمّن جهود الكوادر التمريضية المتميزة في مبادرة "رحمة"

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"الربيعة" يثمّن جهود الكوادر التمريضية المتميزة في مبادرة "رحمة" "الربيعة" يثمّن جهود الكوادر التمريضية المتميزة في مبادرة "رحمة"
شدّد على أهمية دورها لتحقيق رضا المستفيد خلال رحلته العلاجية

وجّه وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة؛ رسالة شكر للمتميزين من الكوادر التمريضية في مبادرة رحمة.

وأكّد الربيعة؛ في نشره حساب الإدارة العامة لشؤون التمريض عبر تويتر، أنه انطلاقاً من أهمية دور التمريض في رضا المستفيد ورحلته العلاجية بمنشآت وزارة الصحة وترغيباً لمهنة التمريض، فقد تم إطلاق مبادرة "رحمة" لتكريم المنشآت المتميزة في تجربة المريض من خلال نتائج تقييم المستفيد في رحلته العلاجية بأقسام الطوارئ والتنويم والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الأولية؛ مقدماً شكره على الجهود الكبيرة للكوادر خلال الفترة الأخيرة.

بدورها، ثمّنت الإدارة العامة لشؤون التمريض، لوزير الصحة، هذه اللفتة الكريمة باعتبارها استشعاره بأهمية دور التمريض في جودة الرعاية الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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