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أعلن بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي توتير بدأ العام الدراسي في مصر وذللك بانضمام آلاف الأطفال اللاجئين إلى أطفال آخرين في المدارس الحكومية المصرية.

وأضاف في تدوينته علي موقع توتير أن المفوضية تتطلع إلى مزيد من التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر للتأكد من حصول جميع الأطفال اللاجئين على التعليم بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

أكد أن المفوضية تقدرر جهود وزارة التربية والتعليم في تلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك السماح لأطفال اللاجئين للسنة الثانية على التوالي، أن ينضموا للعام الدراسي الجديد دون الحاجة إلى وجود بطاقات سارية في ظل صعوبة تجديدها بسبب جائحة كوفيد-١٩.

الجدير بالذكر أن تمنح الحكومة المصرية الأطفال اللاجئين من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن حق الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية على قدم المساواة مع مواطني الدولة، وأن أعداد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلن لدي المفوضية قاربت 300 الف ينتمون إلي 58 جنسية.