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أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: «تذكروا ما حدث مع كريم بنزيما»

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أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: «تذكروا ما حدث مع كريم بنزيما» أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: «تذكروا ما حدث مع كريم بنزيما»

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دافع الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السابق عن قائد منتخب مصر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخراً.

وشهدت الأيام الماضية حملة انتقادات ضد محمد صلاح بسبب مردوده مع منتخب مصر وعدم ظهوره بالصورة التي يكون عليها مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال أحمد شوبير:«كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد ومنتخب فرنسا، قعد 6 سنين لايسجل مع منتخب بلاده، كل النجوم بيمروا بفترات بيغيبوا عن التهديف لكن لايمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل موهبتهم وإمكانياتهم ودورهم».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

المصرى اليوم

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