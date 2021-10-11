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الليلة.. بعثة يد تصل إلى بعد حصد المركز الخامس ببطولة العالم للأندية

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الليلة.. بعثة يد الزمالك تصل إلى مصر بعد حصد المركز الخامس ببطولة العالم للأندية الليلة.. بعثة يد تصل إلى بعد حصد المركز الخامس ببطولة العالم للأندية

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تصل بعثة الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وحصل الزمالك على المركز الخامس ببطولة «سوبر جلوب» بعد اكتساح الوحدة السعودي بنتيجة (42-22)، ضمن منافسات تحديد المراكز م اخامس إلى العاشر.

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل “بكار” ومصطفى بشير ومازنرضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام نصر وحسن وليد قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسريوحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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