«أرسيف 2021»: «اللبان» ضمن قائمة الـ10 مؤلفين الأكثر تأثيرًا عربيًا في مجال الإعلام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، مرتبة متقدمة ضمن الباحثين العرب في مجال الإعلام والاتصال، حيث كان ضمن قائمة الـ10 مؤلفين الأكثر تأثيراً في مجال علوم الإعلام والاتصال في العالم العربي، وفقًا للتقرير السنوي 2021، لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف- Arcif).

ونجح «اللبان» والدكتورة هبة أمين أحمد شاهين، بجامعة عين شمس، الأستاذان المصريان، في الحصول على المرتبة الثامنة ضمن هذه القائمة.

وقال تقرير «أرسيف 2021»، المؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، إن «الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم في مجال الإعلام والاتصال ينتسبون إلى 8 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة، والأردن، البحرين، السعودية. مصر، وفلسطين، الجزائر، والعراق».

وأوضح التقرير أن «الـ 10 مؤلفين تصدروا قائمة المؤلفين المستشهد بإنتاجهم العلمي عربياً في مجال الإعلام والاتصال، البالغ عددهم أكثر من 1،400 مؤلفاُ».

من جانبه، قال الدكتور سامي الخازندار، رئيس المبادرة، في تقرير «أرسيف 2021»، إن «الفرق العلمية لمعامل»أرسيف ARCIF«فحصت الإنتاج العلمي والبحثي لـ ،000 196 مؤلفاً عربياً، نشرت أعمالهم عبر ،000 504 مقالة علمية وبحثية، في مختلف التخصصات الاكاديمية. وبلغ عدد المؤلفين المستشهد بمقالاتهم فيها 30,700 مؤلفاً»، مشيرًا إلى أن «معامل التأثير»ارسيف«، الذي أسس عام 2013، يقيس الأهمية النسـبية للمجلات العلمية المحكّمة، ضمن مجال حقلهـا المعرفـي، استناداً إلى 32 معياراً عالمياً، يصار إلى تطبيقها على نحو 5100 مجلة علمية وبحثية عربية، تصدر عن أكثر من 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة على 27 دولة عربية وأجنبية تصدر فيها مجلات علمية وبحثية باللغة العربية، منها بريطانيا، هولندا، تركيا، ماليزيا، لهند، وباكستان وغيرها، ونجح منها في تقرير»أرسيف 2021 «(877) مجلة في تحقيق ال 32 معيارا والمتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يعتمدها معامل التأثير»أرسيف«للمجلات».

أما على صعيد معايير اختيار المؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً، أشار «الخازندار» إلى أن «تقرير أرسيف 2021 اعتمد معايير إضافية جديدة وأكثر شمولية عن سابقاته في هذا المجال، والتي استندت إلى بيانات ناتجة عن مسح ضخم ونوعي للإنتاج العلمي العربي للباحثين في العالم العربي».

وأوضح الخازندار أن «المعايير المعتمدة لاختيار المؤلفين الأكثر تأثيرا عربياً، تتضمن إجمالي عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلف، وكذلك عدد وتوزع دول (النطاق الجغرافي) للباحثين المستشهدين بمقالات المؤلف، أيضاً عدد الاستشهادات الذاتية للمؤلف، وأخيراً، معيار عدد المقالات المنشورة للمؤلف في مجلات معتمدة في»أرسيف«.

يذكر أن معامل «أرسيف» يخضع لإشراف لجنة علمية و«مجلس اشراف وتنسيق»، يضم ممثلين لـ «منظمة اليونيسكو»، و«لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا (الإسكوا)»، و«مكتبة الإسكندرية»، و«جمعية المكتبات المتخصصة العالمية»، وقاعدة بيانات «معرفة»، فضلاً عن خبراء وأكاديميين من عدة دول عربية وأجنبية.