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احتفالا بـ اليوم العالمي للفتاة .. « نساء »: على الحكومات أن تكون أكثر وعيًا وتفاعلاً مع قضايا الفتيات

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احتفالا بـ اليوم العالمي للفتاة .. « نساء مصر »: على الحكومات أن تكون أكثر وعيًا وتفاعلاً مع قضايا الفتيات احتفالا بـ اليوم العالمي للفتاة .. « نساء »: على الحكومات أن تكون أكثر وعيًا وتفاعلاً مع قضايا الفتيات

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تقدمت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء ، بالتهنئة للفتيات المصريات والعربيات بمناسبة اليوم العالمي للفتاة ، والذي يوافق الحادي عشر من أكتوبر من كل عام، قائلة: «بهذه المناسبة دعوني أفصح عن حلم شخصي هو أن تتجه الدولة بتسليط الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه الفتيات والتصدي لها، مع تعزيز تمكين الفتيات وتحقيق حقوقهن الإنسانية».

وأشارت العبسي، في بيان لها، أن الحكومات عليها دور كبير في أن تكون أكثر وعياً وتفاعلاً مع القضايا التي تواجه الفتيات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في ظل ظهور عدد كبير من الظواهر السلبية التي تؤثر على قيمتها ومكانتها داخل المجتمعات خاصة العربية وتحتاج لمزيد من الجهود لمواجهتها.

وأوضحت أن «هناك ملايين من الفتيات حول العالم لم تتح لهن الفرصة للحصول على التعليم حتى يومنا هذا ومع كل ما يعيشة العالم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات، وكذلك عدم حصولهن على الرعاية الصحية المناسبة».

وتابعت فى إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للفتاة : «مازلنا نحتاج من الحكومات المزيد من دعم الفتيات، مطالبة بوضع خطط ورؤي أكثر جدية ومرونة للتعامل مع المتطلبات الحالية للفتيات والتى من بينها الحق في العمل والتعليم والصحة، وعدم التمييز على أساس جنسهن، وكذلك وضع حد للتجاوزات اللاتي يتعرضن لها منها، ظاهرة الزواج القسري، والعنف الأُسرى، والعنف الجنسي».

وأشادت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر بجهود الدولة المصرية في دعم الفتيات ، من خلال دمجهن في سوق العمل، وسن تشريعات حاسمة لمواجهة التجاوزات التي ترتكب في حقهن كمعاقبة الأسرة التي تقوم بزواج الفتاة قبل بلوغ السن القانوني، وكذلك تغليظ عقوبة التحرش، هذا بجانب الدفع بهن لتولى المناصب والوظائف القيادة بالدولة، ودمجهن في الحياة السياسية.

المصرى اليوم

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