برلمانى : الوزير فضح ألاعيب إعلانات الدروس الخصوصية لطلاب الدبلومة الأمريكية

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أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب، بتحذيرات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الدبلومة الأمريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وإدعاء شخص أنه يعمل في شركة EST، زاعما أنه يعلم واضعي الامتحانات.

ووجه «المير» في بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى لفضحه لمروج اعلانات الدروس الخصوصية لطلاب الدبلومة الامريكية مؤكداً أنه على الرغم من انشغال الدكتور طارق شوقى لملف بدء العام الدراسي الجديد إلا أنه يتابع بدقة ومهنية واحترافية لمثل هذه القضايا المهمة والخطيرة

كما وجه المير تحية قلبية للدكتور طارق شوقى على نجاحه في تطبيق جميع الضوابط التي وضعها لضمان نجاح العام الدراسي الجديد وانتظامه وفى مقدمتها التطبيق الحاسم لجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على جميع من ينتمون للمنظومة التعليمية مشيداً بالتعاون الحقيقى من جميع المحافظين مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في تطبيق ضوابط العام الدراسي الجديد بجميع المؤسسات والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب إلى دروس خصوصية حتى في الشهادات الدولية، مشيرا إلى أن هذا الشخص لا يعمل لدينا ولا علاقة له بالشهادة ولا يمكن الوصول إلى مصادرها الأجنبية بأى شكل من الأشكال ونرجو عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين بالباطل.

يذكر أنه يعد اختبار الـ«SAT»، هو اختبار معياري يستخدم على نطاق واسع للقبول بالجامعات في الولايات المتحدة، منذ ظهورها لأول مرة من قبل College Board في عام 1926، وتغير اسمها عدة مرات، حيث كان يطلق عليه «اختبار القدرات الدراسية»، ثم سُمي لاحقًا باختبار «التقييم الدراسي»، ثم SAT I: اختبار الاستدلال، ثم اختبار SAT المنطقي، ثم اختبار SAT.

واختبار SAT مملوك بالكامل وقد تم تطويره ونشره بواسطة College Board، وهي منظمة خاصة غير ربحية في الولايات المتحدة، تدار نيابة عن مجلس الكلية من قبل خدمة الاختبارات التعليمية، التي طورت حتى وقت قريب اختبار SAT أيضًا، بحسب موقع est التعليمي.

ويهدف الاختبار إلى تقييم استعداد الطلاب للكلية، وتم تصميم اختبار SAT في الأصل بحيث لا يتماشى مع مناهج المدارس الثانوية، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على إصدار SAT الذي تم تقديمه في عام 2016، وقال رئيس مجلس الكلية ديفيد كولمان، إنه يريد أيضًا أن يعكس إجراء الاختبار عن كثب ما يتعلمه الطلاب في المدرسة الثانوية باستخدام المعايير الأساسية المشتركة الجديدة، ويستغرق اختبار SAT ثلاث ساعات حتى ينتهي، بالإضافة إلى 50 دقيقة للأسئلة المقالية، بحسب College board.

وتتراوح الدرجات في SAT من 400 إلى 1600 درجة، وتجمع نتائج الاختبار من قسمين من 200 إلى 800 نقطة «الرياضيات، والقراءة النقدية والكتابة»، وعلى الرغم من أن إجراء اختبار SAT، أو اختبار ACT، مطلوب لدخول الطلاب الجدد إلى العديد من الكليات والجامعات في الولايات المتحدة، تقوم العديد من الكليات والجامعات بتجربة متطلبات القبول الاختيارية للاختبار وبدائل اختبار SAT وACT، وبدءًا من العام الدراسي 2015–2016، بدأ مجلس الكلية العمل مع أكاديمية خان لتوفير إعداد مجاني لاختبار SAT.

وفي 2 سبتمبر 2020 تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر «السات» بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية «College Board»، أخطروا فيه بإلغاء امتحانات السات هذا العام بسبب محاولات التسريب، ووفقا للبريد الإليكتروني، تم إخطار الطلاب بأنهم سيستردون مصاريف الامتحان، على أن يكون الامتحان المقبل في يونيو 2021.