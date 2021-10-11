أول تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع سعر البيض

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تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.

كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

واوضح هشام الجاهل، عضو مجلس النواب أن تبريرات الحكومة لارتفاع اسعار البيض والدواجن تفتقد المنطق، لاسيما وان الحجة هي ارتفاع العلف، وإن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى خروج بعض المربيين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.

واضاف : هذه الحجج في حقيقة الامر واهية وتفتقد إلى الاساس العلمي .. اين الرقابة على الاسواق ، لماذا يتم ترك المواطن فريسة لارتفاع الاسعار لاسيما ونحن مقبلون على المدارس ؟ ،وهل ذلك مقصود أن يتم زيادة الاسعار في هذا التوقيت لتعويض الخسائر السابقة على حساب المواطن؟.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لإستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار ، كما طالب بدعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج، مشددا علي ضرورة وقف عمليات تصدير لحين استقرار الأسعار الاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية .