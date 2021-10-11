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"هيئة الاتصالات" تُطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مناطق "الشرقية"

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"هيئة الاتصالات" تُطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مناطق "الشرقية" "هيئة الاتصالات" تُطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مناطق "الشرقية"
عقب إطلاقها في الرياض.. ستغطي 691 قرية وهجرة بالحدود الشمالية والجوف

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي، التي ستغطي 691 قرية وهجرة بمناطق: الشرقية والحدود الشمالية والجوف، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق: عسير والرياض والقصيم في مرحلتيها الأولى والثانية.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثالثة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 422 قرية وهجرة في المنطقة الشرقية، و124 قرية وهجرة في منطقة الحدود الشمالية، و145 قرية وهجرة في منطقة الجوف؛ لافتةً إلى أن المرحلة الثالثة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى "هيئة الاتصالات" من خلال خدمة التجوال المحلي، إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يُذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms)، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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