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هوية "طاقة" الجديدة تخرج للنور.. ثلاثيات تجسّد النمو الاستراتيجي

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هوية "طاقة" الجديدة تخرج للنور.. ثلاثيات تجسّد النمو الاستراتيجي هوية "طاقة" الجديدة تخرج للنور.. ثلاثيات تجسّد النمو الاستراتيجي
"نوح": تعكس هويةُ شركة "طاقة" أهدافنا وهويتنا وقيمنا.. قوة النجاح

هوية

أطلقت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، هويتها الجديدة والمستمدة من استراتيجيتها الممنهجة والطموحة، التي تهدف إلى النمو ومضاعفة حجم عمليات الشركة لتغطي جغرافيات جديدة من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة ومستدامة.

الرمز الجديد لهوية "طاقة" يجسّد المجموعات الثلاث من أصحاب المصلحة، والتي تعمل الشركة كل يوم لتحقيق أهدافهم، وهم المساهمون وملاك الشركة والعملاء والفرد والمجتمع، وكذلك يعبّر الرمز الجديد عن عناصر استراتيجية "طاقة" الثلاثة وهي نمو الأعمال والتميز والاستدامة، وأيضًا قيم الشركة الثلاثة وهي التقدم، اللاحدود والإنسانية وشخصية الشركة المعنوية، الثقة والمثابرة والنشاط.

وتم الكشف عن هوية الشركة خلال حفل حضره مساهمو الشركة وعملاؤها وبعض المسؤولين.

وتعليقًا على إطلاق الهوية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة، المهندس خالد نوح: تعكس هوية شركة "طاقة" أهدافنا وهويتنا وقيمنا؛ فهي مستوحاة من أصحاب المصلحة الذين هم القوة الدافعة وراء نجاحنا، كما تمثل طموحنا وطموحات موظفينا نحو تحقيق التميز والتقدم والتطور من خلال استراتيجيتنا المتطورة والمتقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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