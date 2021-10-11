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حبس عصابة خطف حقائب المارة فى النزهة

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حبس عصابة خطف حقائب المارة فى النزهة حبس عصابة خطف حقائب المارة فى النزهة

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حبست جهات التحقيق بالقاهرة تشكيلا عصابيًا مكونًا من عاطلين، تخصص نشاطهما في سرقة متعلقات المواطنين، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب 12 واقعة بأسلوب الخطف.

ووجهت لهما جهات التحقيق تهمة السرقة، بعد أن تم ضبطهما بمنطقة النزهة يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية وبحوزتهما (سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها» مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية.

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

المصرى اليوم

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