«تيموثي شالاميت» يكشف عن أول ظهور له بشخصية فيلم «Wonka»

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كشف الممثل «تيموثي شالاميت» عن أول صور له في شخصية «ويلي ونوكا» التي يعيد تقديمها بعد تقديم عدد من النجوم لها كان آخرهم «جوني ديب» الذي يعاني حاليا من غضب في هوليوود ضده بعد قضية اعتداءه بالضرب على زوجته السابقة الممثلة والعارضة «آمبر هيرد» والتي أكد أن هوليوود قاطعته بسببها وتراجع صناع السينما عن إسناد أدوار له على مدى العامين الأخيرين.

جوني ديب في شخصية ويلي ونكا

وظهر «شالاميت» -25 عاما- بملابس الشخصية وطلب رأي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكان أول ظهور لشخصية «ويلي ونكا» الذي يصطحب الأطفال في رحلة بمصنع الشوكولاتة خلال فيلم «Willy Wonka and the Chocolate Factory» أو «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» الذي عرض عام 1971، ولعب الشخصية وقتها «جون وايلدر».

وعلق «شالامايت»: «التشويق إحساس مرعب.. أتمنى لو كان قد دام»، مزودا بهاشتاج باسم الشخصية #ونكا، #Wonka.

وسيتبع الفيلم الجديد مغامرات الشاب ويلي ونكا قبل أن يقوم ببناء مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، وسيكون أحد محاور القصة هو كيفية لقاءه مع «اومبا لامبوس» الغامض وكيف أتوا للعمل في مصنعه.

الفيلم الذي سيعرض في 2023، سيحمل اسم «Wonka»، ويشارك في بطولته أوليفيا كولمان، وروان أتكينسون، ويجري تصويره في بريطانيا حاليا، وهو مأخوذ عن كتاب بالاسم نفسه طرح عام 1964.

من ناحية أخرى ينتظر «تيموثي شالاميت» عرض فيلمه الجديد «dune»، يوم 22 أكتوبر الجاري، بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مؤخرا.