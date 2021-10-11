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طلب إحاطة بالبرلمان لميكنة خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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طلب إحاطة بالبرلمان لميكنة خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة طلب إحاطة بالبرلمان لميكنة خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب محسب، بضرورة الإسراع في ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعد صدور قانون المشروعات الصغيرة الذي يُعد طفرة في القطاع هناك جهود كبيرة تتم على الأرض، وبالفعل هناك نماذج من الشباب ستستفيد من هذا التشريع وأصبحوا يمتلكون مشروعات ومع الوقت ستتحول هذه المشروعات الصغيرة لمشروعات كبيرة إضافة للقطاع الصناعى في وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ميكنة جميع الخدمات التي يقوم بها الجهاز تهدف لتسريع وتيرة العمل، وتعد خطوة نحو التحول الرقمي الذي شرعت الدولة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها في التحول إليه خلال الفترة الأخيرة، وهذا بدوره سينعكس على الشمول المالى وضبط المنظومة والتيسير على المواطنين بصورة أكبر.

وأكد محسب، أن قانون المشروعات يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

المصرى اليوم

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