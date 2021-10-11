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وفد برلمانى مصرى يشارك فى اجتماعات إتحاد البرلمانات الافريقية بجيبوتى

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وفد برلمانى مصرى يشارك فى اجتماعات إتحاد البرلمانات الافريقية بجيبوتى وفد برلمانى مصرى يشارك فى اجتماعات إتحاد البرلمانات الافريقية بجيبوتى

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يشارك وفد برلمانى في اعمال الدورة ال 76 للهيئة التنفيذية والاجتماع ال 43 لاتحاد البرلمانات الافريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي ويستمر لمدة 5 أيام جيبوتي.

يرأس الوفد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ممثلا عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الافريقية والنائبة دكتورة رشا ابو شقرة امين سر لجنه الشؤون الافريقية.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أنه سيتم طرح رؤية بقيادة الرئيس عبدالفتاح خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التي تهم الدول الافريقية من اجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء.

وقال «الجبالي»، أن هناك اهتمام كبير من البرلمانات الافريقية بمشاركة مصر في مثل هذه الاجتماعات.

المصرى اليوم

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