«شباب ورياضة الأقصر»: 400 شاب وفتاة يشاركون في احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني

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أعلن صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن مشاركة المديرية في الاستعداد لاحتفالية افتتاح طريق الكباش، الحدث العالمي والتاريخي والأثري والسياحي بالمحافظة، وذلك بتوفير نحو 400 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع وفرق الكشافة والجوالة والجوالات.

ويشارك الشباب في بروفات الحفل الكرنفالي والعروض الفنية التي ستقام في احتفالية افتتاح طريق الكباش مطلع شهر نوفمبر المقبل.

كان مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، استقبل أعضاء الشركة المنظمة لاحتفالية طريق الكباش بنادي التجديف وذلك للوقوف على التجهيزات الكاملة. وتم المرور على المراكب النيلية والدهبيات والتى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية وذلك خلال فعاليات افتتاح طريق الكباش.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.