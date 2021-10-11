أخبار عاجلة

مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني -
الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته -
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي -
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون -
عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها -
صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع -
شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة -
المولد النبوي الشريف .. هل يجوز الاحتفال به؟ الإفتاء تجيب -
أسرة النائب البريطاني القتيل تدعو إلى التسامح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«شباب ورياضة الأقصر»: 400 شاب وفتاة يشاركون في احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني

Print
«شباب ورياضة الأقصر»: 400 شاب وفتاة يشاركون في احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني «شباب ورياضة الأقصر»: 400 شاب وفتاة يشاركون في احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن مشاركة المديرية في الاستعداد لاحتفالية افتتاح طريق الكباش، الحدث العالمي والتاريخي والأثري والسياحي بالمحافظة، وذلك بتوفير نحو 400 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع وفرق الكشافة والجوالة والجوالات.

ويشارك الشباب في بروفات الحفل الكرنفالي والعروض الفنية التي ستقام في احتفالية افتتاح طريق الكباش مطلع شهر نوفمبر المقبل.

كان مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، استقبل أعضاء الشركة المنظمة لاحتفالية طريق الكباش بنادي التجديف وذلك للوقوف على التجهيزات الكاملة. وتم المرور على المراكب النيلية والدهبيات والتى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية وذلك خلال فعاليات افتتاح طريق الكباش.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف

انتصار السيسي: تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

انتصار السيسي: تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

بعد واقعة «السيسي» في المنيا.. ما عقوبة التلاعب في بيانات بطاقة التموين؟

بعد واقعة «السيسي» في المنيا.. ما عقوبة التلاعب في بيانات بطاقة التموين؟

استغرق 20 عامًا.. الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة فريدة من مصحف الأزهر

استغرق 20 عامًا.. الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة فريدة من مصحف الأزهر