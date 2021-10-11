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إزالة 9 حالات تعديات على منافع الري شمال الأقصر

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إزالة 9 حالات تعديات على منافع الري شمال الأقصر إزالة 9 حالات تعديات على منافع الري شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الاثنين، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدي للتعديات بكل أشكالها وإزالتها من المهد وبالتنسيق مع وكيل أول وزارة الري لقنا، والمهندس صالح إبراهيم، مدير إدارة ري شرق قنا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ قرارات إزالة لعدد 9 حالات تعد داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى على منافع الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة الكرنك الغربية.

وتضمنت الحملة التي قادها الحملة العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف أحمد جلال، نائب رئيس المركز، والمهندس محمد حسين، مدير إدارة ري الأقصر، والمهندس حسام بدوي من هندسة ري الاقصر، إزالة مبان على مساحة 500 متر.

وتمت الأعمال بالتراضى التام مع المواطنين ومازال العمل مستمرا على مدار الأيام المقبلة.

المصرى اليوم

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