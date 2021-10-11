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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر حالياً قمة المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب ليبيا صاحب المركز الثاني.

وخلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين قال أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق إنه يتوقع أن يلعب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بثلاثة لاعبين ارتكاز بمهام دفاعية في وسط الملعب أمام ليبيا الليلة.

وتنطلق مباراة مصر أمام منتخب ليبيا عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الشهداء بمدينة بني غازي.

وقال أحمد شوبير: «أعتقد أنه من الأقرب أن يلعب المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني بثلاثي في خط وسط الملعب، رغم أنني لا أحبذ تلك الطريقة الدفاعية، ولا أعتقد أن أسلوب كيروش يعتمد على ذلك، وعليه الحذر من اللجوء إلى الأسلوب الدفاعي».

وحول تشكيلة منتخب مصر أمام ليبيا قال أحمد شوبير إنه يتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية وطارق حامد ومحمد النني.

في خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.