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بن شرقي يمنح فرصة أخيرة قبل التوقيع للدحيل في يناير

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بن شرقي يمنح الزمالك فرصة أخيرة قبل التوقيع للدحيل في يناير بن شرقي يمنح فرصة أخيرة قبل التوقيع للدحيل في يناير

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استقر الدولي المغربي أشرف بن شرقي على منح مسؤولو نادى الفرصة الأخيرة من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب المغربي يريد الحصول على مبلغ 2 مليون يورو في الموسم مع زيادة 200 ألف يورو بعد كل موسم.

وقرر بن شرقي منح الزمالك فرصة أخيرة حتى شهر يناير المقبل، قبل التوقيع للدحيل القطري.

وتألق أشرف بن شرقي مع الزمالك منذ انتقاله إليه منذ موسمين في صفقة انتقال حر ونجح في خلال تلك الفترة في الفوز مع الزمالك بأربع بطولات وهي بطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي وبطولة الدوري وبطولة كأس ، مما جعله واحدا من أهم النجوم التي تعلقت بها جماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

المصرى اليوم

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