محمد هاني يطلب المشاركة في مباراة الحرس الوطني

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طلب محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق المشاركة في مباراة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخرج محمد هاني من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لصالح أكرم توفيق الذي يقود الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر.

وعقد محمد هاني جلسة مع سامي قمصان المدرب العام للفريق خلال الفترة الأخيرة وأكد خلالها أنه مستاء من عدم إشراكه والاعتماد المتواصل على أكرم توفيق في هذا المركز، مطالبًا بالحصول على فرصة.

وطلب المدرب العام من محمد هاني، ضرورة التركيز فقط في التدريبات، وبذل أقصى جهد وترك حرية المشاركة من عدمها إلى المدير الفني كونه صاحب القرار الأول والأخير في اختياراته ولابد من استيعاب هذا الأمر، للابتعاد عن أي صدام قد يؤثر على موقفه مع الفريق.