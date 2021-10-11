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الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه بعد حفل زفافه

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الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه بعد حفل زفافه الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه بعد حفل زفافه

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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفع قيمة عقد محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد رفضه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

واتفق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق، على زيادة راتبه من 5 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وجاء رفع قيمة عقد اللاعب بعد حصوله على أكثر من وعد، خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض خارجية مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويستعد اللاعب في الوقت الحالي، لإقامة حفل زفافه يوم 14 أكتوبر الجاري، ويغيب عن مواجهة فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر، بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

المصرى اليوم

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