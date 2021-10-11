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الباحة.. إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

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الباحة.. إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الباحة.. إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية
نفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات بالمنطقة 3787 جولة على المنشآت

الباحة.. إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

نفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3787 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن المنطقة ومحافظاتها؛ شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها، ونتج عنها إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة وتحرير 17 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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