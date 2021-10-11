«المشير طنطاوي» و«المنسي» في فعاليات الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي بالمنيا

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شهدت فعاليات اليوم الثاني لبدء العام الدراسي الجديد في محافظة المنيا، حفلا لأطفال مدرسة المنيا، بمدينة المنيا الجديدة، تضمن مراسم تسليم وتَسلُم العلم وشارة القيادة من الدفعة السابعة رياض أطفال MBS«دفعة الشهيد احمد المنسي«إلى الدفعة الثامنة رياض أطفال MBS»دفعة المشير حسين طنطاوي«، بحضور العميد محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء هيئات التدريس وبعض أولياء الأمور.

وأشاد المستشار العسكري بالعرض وتخليد ذكرى الشهيد المنسي، والمشير حسين طنطاوي، بين أطفال المدرسة، وبث روح الوطنية لدي الأطفال من الصغر.

فيما أعرب طلال معوض، مدير المدرسة، عن سعادة بالعروض التي قدمها الأطفال، وتمثيل التقاليد العسكرية، متمثلة في التسليم والتسليم لدفعات التعليم بالمدرسة، وتقديم علم مصر، وبث روح الوطنية بين الأطفال والتلاميذ.

طنطاوي والمنسي داخل مدرسة بالمنيا

طنطاوي والمنسي داخل مدرسة بالمنيا