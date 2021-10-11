مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق بلبيس القاهرة الزراعي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق بلبيس القاهرة الزراعي، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبالفحص، تبين تصادم دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل وبلبيس المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.