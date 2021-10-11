أخبار عاجلة

مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني -
الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته -
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي -
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون -
عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها -
صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع -
شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة -
المولد النبوي الشريف .. هل يجوز الاحتفال به؟ الإفتاء تجيب -
أسرة النائب البريطاني القتيل تدعو إلى التسامح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

Print
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق بلبيس القاهرة الزراعي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق بلبيس القاهرة الزراعي، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبالفحص، تبين تصادم دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل وبلبيس المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي

مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي

بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني

بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني

الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي

هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي