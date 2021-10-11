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تعرف على حكاية الضابط المزيف وسيارة المعادى الوهمية والمفتاح المصطنع

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تعرف على حكاية الضابط المزيف وسيارة المعادى الوهمية والمفتاح المصطنع تعرف على حكاية الضابط المزيف وسيارة المعادى الوهمية والمفتاح المصطنع

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اعترف المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة فى السيددة زينب تفصيليا بارتكابه الواقعة وانه كان يوهم المواطنين بانه من رجال الشرطة للنصب عليهم وابتزازهم او الاستيلاء على ما بحوزتهم .

تلقى قسم شرطة المعادي ، بلاغًا من محاسب، ، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارته للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع سيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادي، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغًا ماليًا وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع" عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

باعتراف المتهم بالواقعة امرت النيابة بحبسه على مة القضية

المصرى اليوم

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