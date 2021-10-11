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تواصل السلطات المصرية، اليوم الأثنين، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء لعبور المسافرين والحالات الإنسانية من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور المسافرين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.