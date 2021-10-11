«الناس بره هتضحك علينا» .. أحمد شوبير يسخر من منتقدي محمد صلاح

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سخر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، من الذين يوجهون الانتقادات إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وشهدت الأيام الماضية حملة انتقادات ضد محمد صلاح بسبب مردوده مع منتخب مصر وعدم ظهوره بالصورة التي يكون عليها مع فريق ليفربول الإنجليزي.

ويقدم محمد صلاح أداء تاريخياً منذ بداية الموسم الجاري مع فريق ليفربول على الصعيدين الإنجليزي والأوروبي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «ينفع نعمل حملة ضد محمد صلاح طب ازاى والنبى، صلاح هداف مصر الأول بالأرقام، صلاح نجم منتخب مصر الأول، صلاح أفضل لاعب في العالم».

وأضاف أحمد شوبير: «الغريب إن اللى بيهاجم صلاح بعض الاعلاميين غير الرياضيين، فبلاش الطريقة دى عشان الناس بره هتضحك علينا».