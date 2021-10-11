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ختام بطولة الأهلي لرواد التنس بفرع مدينة نصر

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ختام بطولة الأهلي لرواد التنس بفرع مدينة نصر ختام بطولة الأهلي لرواد التنس بفرع مدينة نصر

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اختتمت منافسات بطولة الأهلي لرواد التنس الأرضي، التي أقيمت على ملاعب التنس بفرع النادي بمدينة نصر، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر.

شهد حفل الختام حضور رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، والعميد أحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر، كما حرص عدد كبير من أعضاء النادي على حضور الاحتفالية.

وفاز بالمركز الأول من لاعبي النادي الأهلي كل من معتز مجدي مهران، وصابر فتحي شحاتة، بينما جاء محمود محمد مرسي وجيهان فتحي شاهين في المركز الثاني، فيما توج بالمركز الثالث ممدوح عبدالجواد.

ويرأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وعادل صديق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبدالمبدي، مديرًا فنيًّا، وأحمد ‏منير مدربًا عامًّا، ومحمد الدوادي مدربًا، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبدالغني مديرًا إداريًّا.‏

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