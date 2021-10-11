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رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الاثنين، بضرورة المتابعات الميدانية المستمرة والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بكل الأحياء والمراكز والمدن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، حملات نظافة مكثفة استهدفت حي شمال، وحي المطار، مما أسفر عن رفع 20 طن أتربة ومخلفات قص وتهذيب الأشجار وتراكمات صلبة.

واستهدفت الحملة منطقة شوارع حي شمال ابتداءً من ميدان مكتبة العامة وكوبري الكباش وصولاً إلى كوبري المطار، وطريق المطار الرئيسي مرورا بالمحيط الحيوي للنافورة وصولا حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي، بالإضافة إلى نظافك منطقة السبتية ابتداءً من الكرنك بارك، كما تم إزالة غرفة مخالفة من الطوب تشوه المنظر العام بمنطقة السبتية، وتمت إزالتها تمامًا حتى مستوى سطح الأرض.

المصرى اليوم

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