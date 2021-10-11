أخبار عاجلة

مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني -
الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته -
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي -
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون -
عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها -
صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع -
شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة -
المولد النبوي الشريف .. هل يجوز الاحتفال به؟ الإفتاء تجيب -
أسرة النائب البريطاني القتيل تدعو إلى التسامح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير اقتصادي يوضح مفهوم السندات الدولارية وأهميتها ()

Print
خبير اقتصادي يوضح مفهوم السندات الدولارية وأهميتها (فيديو) خبير اقتصادي يوضح مفهوم السندات الدولارية وأهميتها ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن السندات الدولارية هي آلية تستخدم من جانب الحكومات أوالشركات لسد مديونية أو رفع التمويل، وهناك أذون الخزانة وسندات الخزانة ويطلق عليها في المجمل أدوات الدين الحكومي، والتي تقوم بتمويل عجز الموازنة.

وأضاف الإدريسي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، تعليقًا على نجاح في الطرح الأول للسندات الدولارية للعام المالي 2021 - 2022، الاثنين، أن تقوم بطرح السندات وأذون الخزانة لبيعها للمستثمرين والأفراد لتمويل العجز في الميزانية، لافتًا إلى أن السندات تكون على فترة زمنية وكل ما طالت الفترة ارتفعت الفائدة.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن الدولة التي تكون مدينة لصاحب السندات تقوم بسداد الفائدة المتفق عليها لهذا الشخص أو الشركة، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين السندات والأسهم، كما أن المستثمر ليس له علاقة بما تفعله الحكومة بهذه الأسهم إلا ارتبطت هذه الأسهم بمشروع معين؛ مثل السندات الخضراء والتي كانت مرتبطة بمشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن المصريين يميلون أكثر لشهادات الاستثمار عن أذون الخزانة أو السندات؛ لأنها يكون لها ضرائب مقابل 20%، حتى على المستثمر الخارجي؛ لذا يفضل الأفراد في مصر شهادات الاستثمار لحصوله على فائدة تقدر بـ11% خالية من الضرائب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون

الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون

وزيرة التضامن تطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا غدا

وزيرة التضامن تطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا غدا

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا

المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا