«تعليم كفرالشيخ» تشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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قال المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه «من حسن الطالع أن يبدأ العام الدراسي في ظل مناسبتين الأولى نصر أكتوبر المجيد والثانية المولد النبوي الشريف، مقدما التهنئه لكل الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي موجها باتخاذ الإجراءات الاحترازية».

وأكد «البربري» خلال كلمة ألقاها بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية، الإثنين، ن تعليم كفر الشيخ يتميز بحصوله طلابها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية سواء التعليم الفني أو التعليم الثانوي ،متمنبا الحفاظ على ذلك المستوى.

وتفقد عددًا من الفصول للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب، موجها بممارسة الانشطة الطلابية، وتفعيل مجموعات التقوية، والحرص على نظافة المدارس، مشدداً على سرعة تسليم الكتب للطلاب،كما تفقد مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات،من فصول وملاعب ومعامل متعددة والشاشات التفاعلية.

وقال وكيل المديرية إن الأتوبيسات الطائرة تجوب الإدارات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس فوه ومطوبس، كما تابعت اللجان أمس مدارس دسوق وفوه.