صحيفة اسبانية: «هل كان جمال الغندور حكما لمباراتنا امام فرنسا أمس؟»

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تهكم الإعلام الإسباني على حكم مباراة منتخبها امام فرنسا والتى خسرها (2-1) في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مبرزًا الجدل التحكيمي الذي رافق الهدف الثاني للديوك، الذي أحرزه كيليان مبابي وأثيرت الشكوك حول كونه من تسلل.

وعنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «هل كان الغندور حكم الفار ضد فرنسا؟»، في إشارة إلى الحكم المصري السابق جمال الغندور عندما أدار مباراة اسبانيا أمام كوريا الجنوبية، صاحبة الأرض، في ربع نهائي مونديال 2002 بعد رفضه احتساب هدف صحيح لمهاجم ريال مدريد السابق، فرناندو موريانتس.

وأضافت: «لم تفز إسبانيا باللقب، لكنها فازت بشيء أكبر، وهو اعتراف العالم بأنها الأفضل مرة أخرى».

وتابعت الصحيفة المدريدية: «لكننا خسرنا بفضيحة تحكيم غير مسبوقة في عصر الفيديو، وكنا أفضل في جميع جوانب اللعبة تقريبًا طوال 90 دقيقة.. ولدينا أسباب للتفاؤل بما هو قادم».