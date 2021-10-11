أخبار عاجلة

مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني -
الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته -
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي -
الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون -
عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها -
صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع -
شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة -
المولد النبوي الشريف .. هل يجوز الاحتفال به؟ الإفتاء تجيب -
أسرة النائب البريطاني القتيل تدعو إلى التسامح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زيارات مفاجئة للمدارس ومنع الدخول بدون ارتداء الكمامة في القليوبية

Print
زيارات مفاجئة للمدارس ومنع الدخول بدون ارتداء الكمامة في القليوبية زيارات مفاجئة للمدارس ومنع الدخول بدون ارتداء الكمامة في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر، دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

وطالب وكيل الوزارة من خلال جولاته بالمدارس الجميع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مع ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل، والتأكد من توافر بوابات التعقيم، للحد من انتشار الفيروس.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات.

وشدد وكيل الوزارة، على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة المقبلة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي

مهرجان الجونة يناقش دور السينما كأداه للتغيير المجتمعي

بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني

بث مباشر برشلونة (0)-(0) فالنسيا في الدوري الإسباني

الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي

هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي