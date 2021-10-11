زيارات مفاجئة للمدارس ومنع الدخول بدون ارتداء الكمامة في القليوبية

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قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر، دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

وطالب وكيل الوزارة من خلال جولاته بالمدارس الجميع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مع ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل، والتأكد من توافر بوابات التعقيم، للحد من انتشار الفيروس.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات.

وشدد وكيل الوزارة، على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة المقبلة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.