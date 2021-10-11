كانت «إيرادات» وعدت..شباك التذاكر السينمائي يعيش أسوأ فتراته

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأعمال السينمائية، الأحد، تراجعاً كبيراً جدًا، في أول أيام انتظام الدراسة ، وحققت الأفلام الـ9 المتنافسة في هذا الماراثون إيرادات 460 ألف جنيه، وتصدر هرم الإيرادات فيلم «عروستي» إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، وحقق 170 ألف جنيه.

وحقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي 91 ألف جنيه، ويشاركه البطولة النجمة منة شلبي، الفنانة صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقي يجسد خلاله محمد هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل حتى يتزوج منها.

يليه فيلما «ماكو» محققا 69 ألف جنيه، وتدور أحداثه عند العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء.

الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

يليه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققا 54 آلاف جنيه.

يتبعه فيلم «موسى» الذي حقق 26 ألف جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى.

ثم فيلم «200 جنيه» الذي حقق 10 ألف جنيه تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

ثم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 24 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وجنى فيلم «مش أنا» 11 ألف جنيه، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته، بجانب تامر حسني كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم «30 مارس» 1039 جنيها، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكودراما، تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 45 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.