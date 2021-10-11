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يواجه المنتخب المصرى نظيره المنتخب الليبى مساء اليوم الأثنين، في ثاني اختبار حقيقى للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى، والذى يبحث عن تعزيز صدارة المجموعة السادسة بعد أن حقق منتخب مصر الفوز في لقاء الجولة الثالثة، الذي أقيم بملعب الجيش في برج العرب، الجمعة الماضية، وأحرز اللاعب عمر مرموش هدف الفوز لمنتخب مصر، عبر تسديدة صاروخية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، إذ يحل منتخب مصر ضيفا على ملعب 28 مارس، في بني غازي بـ ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويمكن استقبال القناة من خلال تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا :

- تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي (الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

- خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

- خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

-قلب الهجوم: مصطفى محمد.

وقد تصدر منتخب مصر، المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز المستحق، على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. بينما جاء المنتخب الأنجولي في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الجابوني برصيد نقطة واحدة.