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"صحة عسير" تعقد لقاء حول "الإذن الطبي مفاهيم وأحكام"

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"صحة عسير" تعقد لقاء حول "الإذن الطبي مفاهيم وأحكام" "صحة عسير" تعقد لقاء حول "الإذن الطبي مفاهيم وأحكام"
بحضور عدد من الممارسين الصحيين من أطباء وأخصائيين وفنيين

عقدت مديرية الشؤون الصحية بعسير مؤخرًا -ممثلة في إدارة الشؤون الدينية بالمديرية- لقاءً بعنوان "الإذن الطبي مفاهيم وأحكام" بقاعة التدريب والابتعاث بمستشفى عسير المركزي.

تَحَدّث في اللقاء مشرف التدريب والتطوير بصحة الأحساء محمد بن سعود العمر، بحضور عدد من الممارسين الصحيين من أطباء وأخصائيين وفنيين ومنسوبي الشؤون الدينية، حول أركان وشروط الإذن الطبي، وكذلك دور الممارسين بالمرافق الصحية ومَن لهم الحق في إعطاء الإذن الطبي، كما تناول اللقاء الحالات التي لا يُشترط فيها إذن طبي، إضافة إلى عرض لنماذج الأذونات الطبية والتوثيق لجانب شرح الأحكام الشرعية في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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