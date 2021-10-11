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ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:31 مساءً
للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:29 مساءً
"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:29 مساءً
الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
«الشاباك» يحذر من صلاة مرتقبة لليهود في المسجد الأقصى
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
التعليم لأولياء الأمور بلاش تزاحم قدام المدارس .. وأي سلبيات تؤثر علي استقرار الدراسة ستتلاشى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 11 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
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