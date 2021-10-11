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سليم ضو بطل «غزة مونامور» يوجه رسالة لجمهور الفيلم في القاهرة

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سليم ضو بطل «غزة مونامور» يوجه رسالة لجمهور الفيلم في القاهرة سليم ضو بطل «غزة مونامور» يوجه رسالة لجمهور الفيلم في القاهرة

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وجه الفنان الفلسطيني سليم ضو بطل فيلم «غزة مونامور»، والفائز بجائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومهرجان أنطاليا السينمائي بتركيا، رسالة شكر للجمهور المصري على احتفائهم بالفيلم الفلسطيني والمستمر عرضه لشهرين ونصف في سينما زاوية منذ انطلاقته مع بداية أغسطس الماضي وحتى الآن، وهو الفيلم الذي مثّل فلسطين في ترشيحات الأوسكار وفاز بأكثر من 10 جوائز دولية.

وقال سليم ضو: «فخور باستمرار عرض الفيلم في القاهرة لشهرين ونصف، إنها علامة مُشجعة، أنا مدين لجمهور القاهرة للمحبة التي أهدوها للفيلم ولي شخصياً، وقد فرحت كثيراً منذ تواصل معي الأخوين عرب وطرزان ناصر وساهمت اللغات والمشاعر والأحاسيس المشتركة في زيادة هذه الفرحة، وأنا أعتبر غزة مونامور محطة مهمة في حياتي الفنية. كانت لديّ رؤية ونظرة عن عبقرية المخرجين، نجاح الفيلم لم يفاجئني فقد توقعته منذ قراءة السيناريو، وبالفعل فاز فيلمنا بالعديد من الجوائز من جميع أنحاء العالم».

وأضاف «سليم»: «يأتيني رسائل بها كم هائل ممن يمدحون الفيلم، ولا يزال أمام الفيلم مسافات بعيدة ليقطعها بنجاحه، أتمنى أن يكون علامة مفصلية ليس بالسينما الفلسطينية فحسب، بل بجميع أنحاء الوطن العربي. دائماً سأصحب معي في قلبي غزة مونامور».

ويُعرض الفيلم في سينما زاوية خلال الأسبوع المقبل في الأوقات التالية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر الساعة 9 ونصف مساءً، والخميس الساعة 7 مساءً، والجمعة الساعة 9 ونصف مساءً، والأحد الساعة 4 عصراً و9:30 مساءً، والاثنين 7 مساءً، والثلاثاء 10 مساءً، كما انطلق في دور العرض الإماراتية، ومن المرتقب إطلاقه قريباً في الأردن.

وحصل «غزة مونامور» على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته منها جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.

المصرى اليوم

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