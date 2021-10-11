أخبار عاجلة

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي -
للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي" -
"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب" -
الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان -
المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا -
تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد -
وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام -
«الشاباك» يحذر من صلاة مرتقبة لليهود في المسجد الأقصى -
«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي -
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير عدن إلى 16 قتيلاً وجريحاً.. وعبد ربه يوجّه بالتحقيق

Print
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير عدن إلى 16 قتيلاً وجريحاً.. وعبد ربه يوجّه بالتحقيق ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير عدن إلى 16 قتيلاً وجريحاً.. وعبد ربه يوجّه بالتحقيق
بهدف الوقوف على مُلابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير عدن إلى 16 قتيلاً وجريحاً.. وعبد ربه يوجّه بالتحقيق

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف موكب مسؤولين حكوميين يمنيين، بسيارة مفخخة، أمس الأحد، في مدينة عدن- جنوبي البلاد، إلى 16 قتيلاً وجريحاً.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحصيلة ارتفعت إلى ستة قتلى وعشرة مصابين بعضهم جراحهم خطيرة، معظمهم من مرافقي محافظ عدن، أحمد لملمس؛ الذي نجا من محاولة الاغتيال هذه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على مُلابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الأبرياء، وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الآمنة.

وكان قد تم استهداف موكب محافظ عدن أحمد لملس؛ أمس، بسيارة مفخخة خلال مروره بالتواهي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"

إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية

إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية

مكاتب مناطق الباحة والجوف وجازان تُسرِّع قطاعات التنمية وتُنسِّق جهودها وتقيس أداءها

مكاتب مناطق الباحة والجوف وجازان تُسرِّع قطاعات التنمية وتُنسِّق جهودها وتقيس أداءها