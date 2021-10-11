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أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان

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تفاصيل من مستودع غير مرخص يتبع مجمعًا طبيًّا خاصًّا تكشفها مصادر "سبق"

أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان

ضبطت الفِرَق الميدانية التابعة للجنة الإصحاح البيئي بمنطقة جازان، بمشاركة جهات رقابية أخرى، أكثر من ٣ ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية، بمستودع مواد طبية، بإحدى محافظات منطقة جازان.

وتفصيلًا، علمت "سبق" من مصادرها، أن فريقًا ميدانيًّا رصد أنشطة مشبوهة بصورة سرية، داخل مستودع غير مرخص يتبع مجمعًا طبيًّا خاصًّا.

وبدأ الفريق بمراقبة الموقع بشكل دقيق، والتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لمداهمة المستودع، وتمت المداهمة وضبط كميات من الأدوية مزورة التاريخ، كانت مُعَدة للبيع؛ فيما أحيل المتورطون لجهات الاختصاص لاستكمال اللازم.

وبحسب مصادر "سبق"؛ فقد تم ضبط ۹۲ طبلية من مواد طبية منتهية الصلاحية، تحتوي على ۱۲۹۰ كرتونًا، وكل كرتون منها يحوي ۳۰۰۰ عبوة من إبرة قلم الأنسولين ذات الاستخدام لمرة واحدة، وإبرة كاملة أنسولين، بما مجموعه ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف إبرة أنسولين، تم حصرها وحسابها على عدد التعبئة بكل كرتون.

فيما أشارت نفس المصادر إلى أنه عُثر أثناء المداهمة على جهازين، لاستخدامهما في إعادة دمغ تاريخ الصلاحية لفترة زمنية جديدة (5 سنوات) من تاريخ الانتهاء السابق، وعدد كبير جدًّا من الأغلفة الجديدة التي تحمل نفس شكل وحجم وبيانات المنتج منتهي الصلاحية، تم إعدادها بالتواريخ الجديدة.

يُذكر أن لجنة الإصحاح البيئي مكونة من أربع جهات حكومية مختصة، شُكلت بتوجيه من أمير منطقة جازان؛ لتفعيل أعمال لجنة الإصحاح، ويكون مقرها أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة.

أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان

أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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