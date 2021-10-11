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تجديد حبس صيدلي وأمين مخازن وسائق في واقعة «كورونا ترعة المنيا»

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تجديد حبس صيدلي وأمين مخازن وسائق في واقعة «كورونا ترعة المنيا» تجديد حبس صيدلي وأمين مخازن وسائق في واقعة «كورونا ترعة المنيا»

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قرر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تجديد حبس صيدلي ومخزنجي وسائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا.

فيما واصلت النيابة الكلية بشمال المنيا، تحقيقات موسعة مع المتهمين الثلاثة، في إعقاب تضارب اقوالهم حول وجود عجز بالمخازن بواقع (18400)، تم العثور عددها (13412) عبوة ملقاة على ترعة أبشاق، منتهية صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، وفقد كمية أخرى تقدر بـ 4988عبوة من المخازن.

كما واصلت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع مسئولين بمديرية الصحة، والصيدلة، والمخازن، حول الواقعة، وتحديد المسئولية التأديبية على المتسببين .

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أعلن الأحد، تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات على جانب إحدى الترع بالمنيا.

تلقت النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.

وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.

وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.

المصرى اليوم

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